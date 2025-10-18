پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت اجرای ورزش صبحگاهی در همه مدارس کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم المپیاد ورزشی درون مدرسهای در مدرسه شهدای هفتم تیر گفت: «هیچ مدرسهای نباید بدون ورزش صبحگاهی و مراسم آغاز روز، فعالیت خود را آغاز کند؛ حتی مدارس روستایی و عشایری با یک یا چند دانشآموز نیز باید این برنامه را اجرا کنند. ورزش صبحگاهی، فرصت بینظیری برای تقویت نشاط، همبستگی، عشق به میهن و پرورش هویت ملی در میان دانشآموزان است.»
وی ورزش و فعالیت بدنی را مهمترین مسیر رشد انسان دانست و افزود: «سلامت جسمی و روحی، دو بُعد درهمتنیدهی رشد انساناند و ورزش بهترین عامل تضمین این دو سلامت است. ورزش، نه تنها عاملی برای تندرستی، بلکه ابزاری برای تربیت، پرورش ارزشها و هنجارهای اجتماعی است که ما در کتابهای درسی به دنبال آن هستیم.»
کاظمی با اشاره به نقش ورزش در اقتدار و عزت ملی گفت: «امروز میدان ورزش صرفاً میدان رقابت نیست؛ بلکه بزرگترین میدان فرهنگی دنیاست که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد. جوانان و نوجوانان ایران اسلامی، که از دل مدارس برخاستهاند، نماد انسان مؤمن و انقلابی را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتهاند.»
وزیر آموزش و پرورش همچنین از پیشرفت قابلتوجه در توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس خبر داد و افزود: «تاکنون بیش از دو هزار و هشتصد پروژه ورزشی، شامل سالنها، زمینها و استخرهای دانشآموزی در دستور کار قرار گرفته و بخش زیادی از آنها به بهرهبرداری رسیده است.»
وی با اشاره به آغاز فعالیتهای نرم و المپیادهای درونمدرسهای گفت: «این المپیادها با هدف ایجاد نشاط، امید و موقعیتهای تربیتی طراحی شدهاند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارند. همکاری گسترده با فدراسیونهای ورزشی برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزی از اولویتهای ماست.»
کاظمی افزود: «هر دانشآموز باید دستکم یک مهارت ورزشی بیاموزد. تشکیل پرونده ورزشی و سلامت برای هر دانشآموز، کمک میکند والدین از علایق و پیشرفت فرزندانشان آگاه شوند و مسیر رشد آنان را دنبال کنند.»
وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد که هفته تربیتبدنی و سلامت و برگزاری المپیادهای درونمدرسهای، آغازی برای حرکتی فراگیر در مدارس کشور باشد؛ حرکتی در مسیر نشاط، پویایی و پرورش نسلی سالم، خلاق و مؤمن برای آینده ایران.