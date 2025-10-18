تیم جوانان بانوان خراسان رضوی در مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری باشگاه‌های کشور، موفق به کسب چند عنوان ارزشمند انفرادی و تیمی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیأت ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: در بخش انفرادی، زهرا طالبی‌فرد درخشش چشمگیری داشت و توانست مقام اول وسیله خرک تعادل، مقام دوم وسیله حرکات زمینی، مقام سوم مجموع قهرمان قهرمانان را کسب کند.

سروش پورآزاد افزود: همچنین در بخش تیمی، تیم جوانان خراسان رضوی با ترکیب تینا حبیبی، عسل مداح و زهرا طالبی‌فرد موفق به کسب مقام سوم تیمی کشور شد.

مسابقات لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک هنری بانوان کشور از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ در اصفهان در حال برگزاری است.