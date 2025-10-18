پنجمين کنگره ي دو روزه ي بين المللي کَنه شناسي ايران عصر دیروز در دانشکده ي علوم و مهندسي کشاوررزي دانشگاه رارزي کرمانشاه به کار خود پایان داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی کنه شناسی ایران با بیان اینکه این کنگره هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، اظهار کرد: پس از اعلام فراخوان برگزاری این کنگره حدود ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که در پایان حدود ۱۰۰ مقاله پذیرفته شد.

مریم درب امامیه افزود: تصریح کرد: مقالات پذیرفته شده به شکل پوستر و سخنرانی در این کنگره ارائه و در پایان دو پوستر و یک سخنرانی برگزیده معرفی شد.

وی بااشاره به حضور شرکت کنندگانی از چند کشور خارجی، اعلام کرد: سخنرانانی از کشور‌های پاکستان، اسپانیا، ترکیه، لهستان، گرجستان و ... دراین کنگره ،آنلاین سخنرانی کردند.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه نیز با بیان اینکه استان کرمانشاه حدود ۱.۵ درصد از خاک و ۲.۳ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، اظهار کرد: با وجود اینکه این استان در طول تاریخ همواره یکی از غنی‌ترین مناطق ایران به شمار رفته، اما در طول دهه‌های گذشته از نظر مجموعه امکانات، منابع و حتی جمعیت روندی رو به نزول داشته است.

وی به وضعیت بخش کشاورزی کرمانشاه نیز اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از اقتصاد استان حدود ۲۳ درصد است، به این معنا که حدود یک چهارم مردم کرمانشاه به فعالیت‌های کشاورزی می‌پردازند، اما بخش کشاورزی تنها توانسته ۱۴ درصد اشتغال استان را ایجاد کند که نشان می‌دهد بخش کشاورزی نتوانسته ارزش افزوده بالایی را برای استان رقم بزند.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه حدود چهار درصد از اراضی کشاورزی و هفت درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده، اما میزان تولید محصولات کشاورزی در این استان تنها حدود پنج میلیون تن است.

وی یادآورشد: از مجموع منابعی که در استان در اختیار داریم تنها نیمی از آن تبدیل به ارزش افزوده می‌شود و نتیجه آن نیز این شده که درآمد خانوار‌های روستایی استان ۲۲ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است.

فتح‌اللهی با بیان اینکه خروجی این درآمد پایین منتهی به فقر می‌شود، گفت: امیدواریم یافته‌های علمی این کنگره به بهبود تولید محصولات کشاورزی در استان کمک کند تا سطح زندگی و معیشت مردم نیز ارتقا یافته و درآمد آنها افزایش یابد.