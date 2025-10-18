مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی: در آستانه برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در استان، شبکه خاوران تدابیر ویژه‌ای برای پوشش گسترده و حرفه‌ای این رویداد مهم اندیشیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: این نمایشگاه که با هدف تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور برپا خواهد شد، به عنوان فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های مختلف اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان شناخته می‌شود.

آینه دار افزود: تیم رسانه‌ای شبکه خاوران با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، آمادگی کامل برای پوشش ملی و بین‌المللی این نمایشگاه را دارد.

وی گفت: با توجه به اهمیت این رویداد، ظرفیت نمایشگاه اقتصادی به همراه پیوست رسانه‌ای آن می‌تواند نقش قابل توجهی در تسهیل مسیر تعاملات تجاری و فرهنگی میان دو کشور ایفا کند.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف سراسری و بین‌المللی در این زمینه همکاری خواهند کرد تا حضور گسترده و تعاملات اثربخش در این نمایشگاه به بهترین نحو ممکن انعکاس یابد.