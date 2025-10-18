مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد: تا کنون نزدیک به ۹ هزار درخواست احداث نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی ثبت شده که یا برای آن‌ها پروانه صادر شده و یا درحال صدور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اکبر حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد: تا کنون دوهزار و ۵۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده و پنج هزارهکتار نیز در حال آماده سازی برای واگذاری به داوطلبان سرمایه گذاری جدید است.

حسن بکلو همچنین به طرح‌های دولت اشاره کرد و گفت: نیروگاه ۶۳ مگاواتی در کنار شهرک صنعتی شمس‌آباد در حال احداث است که پیش‌بینی می‌شود ۲۵ مگاوات آن تا پایان آبان و ۳۸ مگاوات دیگر تا پایان سال به بهره‌برداری برسد، همچنین فاز عملیاتی نیروگاه چرمشهر ورامین با تخصیص ۵۰۰ هکتار زمین، به زودی شروع خواهد شد.

وی افزود: همچنین در شهرک صنعتی شمس آباد، بخش خصوصی در کنار نیروگاه ۶۳ مگاواتی دولت، اقدام به احداث ۳۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با بایان اینکه بازگشت سرمایه در طرح نیروگاه‌های تجدیدپذیر، در عرض ۴ سال برمی گردد، اعلام کرد: هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی تا اوج بار تابستان سال آینده در سطح استان تهران به مدار خواهد آمد.

طبق گفته حسن بکلو، در استان تهران نزدیک به ۹ هزار درخواست برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی ثبت شده که یا برای آن‌ها پروانه صادر شده و یا درحال صدور است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در ادامه از وارد مدارشدن ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی خبر داد و گفت: اکنون در مراحل مطالعات و انجام هماهنگی با استانداری تهران و وزارت نیرو هستیم تا در اوج بار سال آینده این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند.