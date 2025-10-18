امروز: -
بارورسازی ابر‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۶- ۰۹:۳۰
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
بارورسازی ابر‌ها در حوضه دریاچه ارومیه در اولویت اجرا قرار گرفت

آغاز عملیات بارورسازی ابر‌ها از نیمه دوم آبانماه

استفاده از پهپاد و ژنراتور داخلی برای بارورسازی ابر‌ها در کشور

بارورسازی ابرها، ارزان‌ترین روش استحصال آب در جهان

احیای دریاچه ارومیه جزو اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است

بارورسازی ابر‌ها راهبرد بلندمدت برای تامین آب

برچسب ها: بارورسازی ابرها ، بارش باران
