در بسته خبری دور برگردان، پیگیری پل عابر قنات ناصری اراک که همچنان بدون پله است ، وعده کاهش مازوت‌سوزی بی‌نتیجه، و نمایشگاه گلی که برخی از غرفه هایش با سوغات محلی و صنایع دستی را می بینید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با گذشت چند ماه از اجرای پل عابر پیاده در منطقه پرتردد قنات اراک ، همچنان پله‌های آن نصب نشده و عبور شهروندان از عرض خیابان با خطر همراه است. همزمان، وعده‌های کاهش مصرف مازوت به دلیل سرمای هوا در نیروگاه‌ شازند عملی نشده و آلودگی هوا و آلایندگی همچنان ادامه داردو در نمایشگاه گل و گیاهان زینتی اراک نیز، عرضه گسترده سوغات و محصولات غیرمرتبط، ماهیت تخصصی رویداد را تحت‌الشعاع قرار داده است.