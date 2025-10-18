پایداری جو در استان قزوین ادامه دارد
کارشناس هواشناسی استان قزوین، از تداوم پایداری جوی و آسمان صاف و آفتابی در استان تا اواسط هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی اعلام کرد: تا پایان مهرماه، جو استان قزوین وضعیت نسبتاً پایداری خواهد داشت و شهروندان شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهند بود.
وی در ادامه به وضعیت وزش بادها اشاره کرد و توضیح داد: وزش بادها برای امشب، بهویژه در کانال بادی استان، شمالی خواهد بود؛ هرچند سرعت این بادها ناچیز است.
کارشناس هواشناسی استان گفت: در ادامه، طی فردا و پس فردا، بادهای جنوبی در سطح استان حاکم میشوند که این بادها نیز از نظر سرعت، ناچیز پیشبینی شدهاند.
بهروزی تصریح کرد: از لحاظ دمایی، تا پایان مهرماه تغییرات خاصی در سطح استان قزوین رخ نخواهد داد و دمای هوا در وضعیت ثابتی باقی میماند.