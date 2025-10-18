پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیتبدنی و ورزش
دنیا مالی در پیامی به مناسبت روز تربیتبدنی و ورزش گفت: پیشرفت واقعی ورزش زمانی تحقق مییابد که با اخلاق، دانش و روح پهلوانی همراه باشد و به سلامت، نشاط و اقتدار ملی بیانجامد.
متن پیام احمد دنیامالی به مناسبت روز ملی تربیت بدنی و ورزش به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کژی زاید و کاستی
۲۶ مهرماه، روز تربیتبدنی و ورزش، یادآور جایگاه رفیع ورزش در تعالی انسان و جامعه و نقشی است که این عرصه در سلامت، نشاط، اخلاق و هویت ملی ایفا میکند.
قرار گرفتن این روز در تقویم رسمی کشور، مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را سنگینتر میسازد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، علمی و اجرایی، مسیر توسعه ورزش را برای همه اقشار جامعه فراهم کند. ترویج ورزش همگانی نهتنها ضامن سلامت جسم و روان مردم است، بلکه به افزایش همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و ارتقای بهرهوری عمومی نیز کمک میکند. جامعهای که ورزش در آن نهادینه شده باشد، جامعهای پویا، کارآمد و برخوردار از نشاط پایدار است.
در کنار توسعه ورزش همگانی، ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی یکی از اولویتهای جدی وزارت ورزش و جوانان است. تقویت زیرساختها، حمایت از استعدادها و بهرهگیری از دانش مدیریتی میتواند زمینهساز درخشش قهرمانان ایران در عرصههای آسیایی، جهانی و المپیک باشد و سهم ورزش را در عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد.
ورزش حرفهای و اقتصادی نیز از ارکان توسعه پایدار ورزش کشور است. تقویت نظام باشگاهداری، جلب مشارکت بخش خصوصی و ایجاد چرخه اقتصادی شفاف و مؤثر در ورزش، میتواند به تحکیم بنیانهای این حوزه بیانجامد. وزارت ورزش و جوانان اجرای لایحه نظام جامع باشگاهداری و حمایت از حضور حامیان ورزشی را با رویکرد برد ـ برد دنبال میکند تا منافع ورزش به جامعه و نسلهای آینده نیز منتقل شود.
تحول در ورزش بدون بهرهگیری از فناوریهای نو ممکن نیست. استفاده از هوش مصنوعی، دادهکاوی و ابزارهای علمی در تصمیمسازی و مدیریت میتواند به افزایش بهرهوری، شفافیت و سرعت پیشرفت ورزش کشور کمک کند.
با این همه، هر میزان رشد و پیشرفت در ورزش، تنها زمانی ارزشمند است که بر پایه اخلاق، منش پهلوانی و روح جوانمردی استوار باشد. قهرمانی بدون اخلاق، دستاوردی ناپایدار است. ورزشی که با اخلاق، احترام و فرهنگ همراه باشد، زمینهساز ساختن نسلی مسئول، متعهد و خودباور خواهد شد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند، «ورزش قوی، ایران قوی» و این هدف والا، تنها در سایه اخلاق، علم و تلاش جمعی تحقق مییابد.
در این روز فرخنده، یاد و نام بیش از پنج هزار شهید ورزشکار، آزادگان و جانبازان سرافراز که پهلوانان واقعی این سرزمیناند را گرامی میدارم. همچنین یاد و احترام ویژهای نثار شهدای ورزشکار در دفاع مقدس دوازدهروزه میکنم. همچنین با احترام، یادی میکنم از پیشکسوتان و مدیرانی که آسمانی شدهاند، از پیشکسوتان کنونی که اثرات ارزشمندشان همچنان محسوس است و قدردانی میکنم از مدیران کنونی، مربیان، ورزشکاران، داوران و اهالی رسانه که با تعهد، دانش و تلاش خالصانه، در اعتلای ورزش کشور نقشآفرینی میکنند.
همچنین این روز را به فدراسیونها، ادارات کل ورزش و جوانان استانها، هیأتهای ورزشی، باشگاهها، کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک، انجمنها، نهادهای فعال ورزشی در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و نیروهای مسلح که در گسترش فرهنگ ورزش نقشآفرین هستند، تبریک میگویم.
از مردم شریف ایران نیز دعوت میکنم با حمایت، همراهی و دعاهای خیر خود، پشتیبان ورزشکاران کشورمان در رویدادهای پیشرو — از جمله بازیهای آسیایی جوانان، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، پاراسیایی جوانان و المپیک ناشنوایان — باشند.
با هم، در مسیر جامعهای سالمتر، بانشاطتر، اخلاقمدارتر و سرافرازتر گام برمیداریم.