به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سوداگر مرگ و کشف ۱ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد مخدر توسط فردی به هویت معلوم، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی محل اختفای متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش یک کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی آبادان با بیان اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد، از همکاری و همراهی شهروندان تشکر کرد و از آنان خواست، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.