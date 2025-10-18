

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون میراث‌ فرهنگی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: کارشناسی و ساماندهی ۱۹۱۴ شی ء فلزی در شش ماهه نخست امسال در قالب قراردادی توسط کارشناسان و متخصصان انجام شد.

احسان زهره وندی افزود: این اشیا فلزی بیشتر اموال توقیفی از قاچاقچیان فرهنگی بوده است که بیشتر آن‌ ها ابزارهای دفاعی شامل پیکان، سرپیکان و انواع حلقه است.

وی ادامه داد: این اشیاء پس از کارشناسی توسط امنای اموال در سامانه جام ثبت خواهد شد.







