به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در خراسان جنوبی ۱۴ معدن کرومیت شناسایی شده که ۹ معدن فعال است.

شادنوش افزود: عمده این معادن با ۷ مورد در نهبندان است و بقیه در شهرستان‌های سربیشه، درمیان و زیرکوه واقع شده‌اند.

وی با بیان اینکه مساحت معادن کرومیت استان ۱۴۶ کیلومتر مربع است و زمینه اشتغال ۹۹ نفر را فراهم کرده است گفت: سالانه ۴۰ هزار تن ماده معدنی کرومیت در استان استخراج می‌شود.

کرومیت یکی از مهمترین مواد اولیه در تولید آجر‌های نسوز است.

آجر‌های نسوز، به دلیل مقاومت بالای خود در برابر حرارت و خوردگی، در صنایع مختلف مانند صنایع فولاد سازی، صنایع سیمان سازی، صنایع شیشه سازی، و صنایع پتروشیمی کاربرد دارند.