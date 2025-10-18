به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از سطح سبز ۳۰۰ هکتار از اراضی کلزاکاری این شهرستان تاکنون خبر داد.

سمیه حسنی با اعلام این خبر گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی بهشهر کلزا کشت شده است که از این میزان ۳۰۰ هکتار سبز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر افزود: از ابتدای فصل زراعی جدید تاکنون در سطح یک هزار و ۷۰۰ هکتار کلزا بین کشاورزان و این شهرستان قرارداد بسته شده است.

حسنی بابیان اینکه کلزا جایگزین مناسب برای چرخه تناوب زراعی غلات دیم و آبی است، ابراز داشت: این اقدام در افزایش ماده آلی خاک و کنترل علف‌های هرز مؤثر است.

وی با بیان اینکه این دانه روغنی، مصرف خوراکی و دارویی دارد افزود: کنجاله این گیاهان نیز غذای مناسب دام، طیور و آبزیان است.