به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد برای امروز، هشدار سطح زرد در استان یزد صادر کرد.

در این هشدار، نوع مخاطره افزایش سرعت باد با احتمال گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد و کاهش نسبی دما و اثر مخاطره هم کاهش کیفیت هوا عمدتا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه ذکر شده است.

به شهروندان توصیه شده تا از فعالیت فیزیکی در فضای باز و در هنگام وقوع آلودگی هوا پرهیز کنند.

همچنین اداره کل هواشناسی استان یزد تا اواسط هفته، آسمان استان یزد را صاف تا قسمتی ابری گاهی با افزایش سرعت باد با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی کرده است که در همین مدت کاهش نسبی دما و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد دور هم، از انتظار نیست.