پس از وقفه ۳ ساله در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین، ۴ ایرانی محبوس در زندانهای جمهوری آذربایجان، به کشورمان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: این افراد پس از انتقال به ایران ، برای گذران ادامه دوران محکومیت به اداره کل زندانهای استان گیلان تحویل شدند.
رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با اشاره به وقفه ۳ ساله در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، از اجرای اولین مرحله از انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان خبر داد.
جلالیان در ادامه افزود: بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندانهای سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرصهای ممنوعه است، هموطنان به دلایلی از جمله عدم اطلاع از قوانین سایر کشورها و هم چنین حمل بستههای امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، در کشورهای هدف بازداشت و به حبسهای طویل المدت محکوم میشوند.
وی از تلاش و همکاری کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه، دادگستری کل استان گیلان، سازمان زندانها و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در انتقال این افراد قدردانی کرد.