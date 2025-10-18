همزمان با تمهیدات جدید دانشگاه شهید بهشتی برای اسکان نودانشجویان، زمان و نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه غیربومی کارشناسی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛ با وجود محدودیت شدید فضای خوابگاهی و به‌منظور کاهش دغدغه و نگرانی دانشجویان روزانه غیربومی ورودی ۱۴۰۴ مقطع کارشناسی و خانواده آنها با مساعدت مدیریت دانشگاه، خوابگاه‌های جدیدی برای اختصاص به این دسته از دانشجویان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، دانشجویانی که در بازه زمانی ثبت نام غیرحضوری درخواست خوابگاه خود را ثبت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه بهستان از خوابگاه تخصیص یافته خود مطلع شوند.

همچنین آن‌دسته از دانشجویانی که علیرغم ارائه درخواست خوابگاه در بازه پذیرش غیرحضوری هنوز خوابگاه به آنان تخصیص داده نشده است، در روز‌های آینده در صورت وجود ظرفیت، به این دانشجویان خوابگاه واگذار خواهد شد.