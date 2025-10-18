رییس اداره امور عشایر استان قزوین از ساخت و توزیع ۵۷۰ متر آبشخور بتنی و گالوانیزه در استان خبر داد و گفت: روزانه ۳۳۰ مترمکعب آب سالم بهداشتی با این اقدام در اختیار دام عشایر استان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سعید ابیت افزود: یکی از مشکلات جامعه عشایری، عدم بهره‌وری مناسب به دلیل بروز بیماری‌های دامی بر اثر استفاده از آب آشامیدنی غیر بهداشتی است و از این رو به منظور ارتقا سطح بهداشتی دام و ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی دام عشایر از آب بهداشتی و سالم، این اداره ساخت آبشخور‌های بتنی و توزیع آبشخور‌های فلزی در سطح مناطق و دامداری‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: ۵۷۰ متر انواع آبشخور، شامل ۲۰۰ عدد آبشخور گالوانیزه ۲ متری به متراژ ۴۰۰ متر مربع و ۱۷۰ متر آبشخور بتنی در مناطق عشایری اجرا و توزیع شد که با توجه به اجرای طرح مذکور، روزانه ۳۳۰ مترمکعب آب سالم بهداشتی در اختیار عشایر استان قرار می‌گیرد.

رییس اداره امور عشایر استان با اشاره به اعتبار ۱۷ میلیارد ریالی صورت گرفته برای اجرای این پروژه، تصریح کرد: اجرای این عملیات که می‌تواند در بهره‌وری مناسب دام عشایر موثر واقع شود.

ابیت گفت: تاکنون هزار و ۱۸۸ متر آبشخور بتنی و ۹۰۰ متر آبشخور فلزی از سوی اداره امور عشایر قزوین در بین جامعه عشایری استان توزیع شده که روزانه امکان تامین هزار و ۲۵۳ متر مکعب آب آشامیدنی بهداشتی را برای عشایر فراهم آورده است.