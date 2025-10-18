به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران با رقابت ۴۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی هفتم تا دوازدهم روز جمعه (۲۵ مهر) در باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار شد.

این المپیاد در سه سطح مقدماتی (دانش آموزان هفتم و هشتم)، متوسطه (پایه نهم و دهم) و پیشرفته (یازده و دوازده) به صورت کتبی برگزار شد و قرار است پس از بررسی داوران، سه نفر نخست حائز مدال طلا، نقره و برنز کشوری شوند.

اختتامیه این دوره از مسابقات ۱۶ آبان با حضور مسئولان وزارت‌آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.



