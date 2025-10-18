به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: اجرای این طرح با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و توسعه پایدار کشاورزی در استان است.

عبدالعلی مرادی افزود: اجرای طرح سیستم آبیاری نوین در۱۸۰ هکتار زمین کشاورزی دیگر استان نیز با سرعت در حال پیگیری است.

وی گفت: در بخش توسعه شبکه‌های آبیاری، در شهرستان بندرعباس۶۵۰ متر کانال آبیاری و بهسازی یک باب استخر ذخیره آب با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

مدیر آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: بهسازی کانال‌ها و استخر‌های ذخیره آب هم در شهرستان‌های میناب، رودان و پارسیان با پیشرفت‌های بین ۲۰ تا ۵۵ درصد در حال ساخت است.

مرادی گفت: مرمت و بازسازی آب بندان روستای روتان در شهرستان سیریک در۲۰ هکتار زمین کشاورزی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه احیا و لایروبی ۴ رشته قنات در شهرستان‌های بندرعباس و حاجی‌آباد در حال اجرا است، گفت: به منظور تسهیل دسترسی کشاورزان به زمین ها، در رودان هزار و ۸۰۰ متر و در بندرعباس ۷۵۰ مترجاده بین مزارع در حال ساخت است.

مدیرآب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان افزود: طرح انتقال آب با لوله پلی‌اتیلن به طول۷۳۰ متر و ساخت یک استخر ذخیره آب در بندرلنگه در حال اجراست که می‌تواند موجب مدیریت منابع آب و خاک و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان شود.