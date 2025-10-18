دادستان عمومی و انقلاب خلخال از دستگیری هشت نفر به اتهام نزاع دسته جمعی و اخلال در آرامش ، نظم و امنیت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مظفر رضایی با اشاره به نزاع دسته جمعی عده‌ای در محدوده پارک ارم و خیابان ابوذر غفاری اظهار کرد: به محض اطلاع از موضوع شناسایی و دستگیری عوامل نزاع که در آن از چاقو و قمه استفاده و موجب سلب آرامش مردم شده بود، در دستور کار قضایی و نیرو‌های انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: هشت نفر از عاملان نزاع شناسایی و دستگیر و به دفتر دادستانی هدایت شدند و بعد از بازجویی و تفهیم اتهام و تامین کیفری متناسب با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

وی ادامه داد: اخلال در نظم عمومی با انجام هرگونه اعمال خلاف قانون و با هرگونه بر هم زدن نظم و آرامش جامعه و آسایش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و اینگونه افراد مجازات می‌شوند.