تیم تپانچه شهید محمود کاوه خراسان رضوی به لیگ برتر کشور به میزبانی تهران راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیئت تیراندازی استان گفت: تیم شهید محمود کاوه خراسان رضوی در آغاز رقابت های لیگ برتر تپانچه کشور، در دو دیدار نخست خود مقابل تیم های لوتوس ایران مال و واره هیئت هرمزگان به میدان رفت.
علی اکبر صیامی افزود: این تیم در دیدار نخست با وجود عملکرد قابل قبول، نتیجه را به حریف واگذار کرد اما در مسابقه دوم با تلاش، همدلی و غیرت مثال زدنی ورزشکاران خود، پیروزی ارزشمندی در فینال به دست آورد.
وی ادامه داد: نماینده خراسان رضوی با ترکیبی کاملاً بومی در برابر تیم هایی متشکل از ملی پوشان کشور، نمایش درخشانی از خود نشان داده است و توانسته جایگاه شایسته ای برای تیراندازان خراسانی رقم بزند.
صیامی گفت: این تیم با هدف پرورش استعدادهای بومی و بازگشت به روزهای طلایی تیراندازی خراسان، مسیر خود را در لیگ برتر با انگیزه ای مضاعف ادامه می دهد.