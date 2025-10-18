به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیئت تیراندازی استان گفت: تیم شهید محمود کاوه خراسان رضوی در آغاز رقابت‌ های لیگ برتر تپانچه کشور، در دو دیدار نخست خود مقابل تیم‌ های لوتوس ایران‌ مال و واره هیئت هرمزگان به میدان رفت.

علی اکبر صیامی افزود: این تیم در دیدار نخست با وجود عملکرد قابل‌ قبول، نتیجه را به حریف واگذار کرد اما در مسابقه دوم با تلاش، همدلی و غیرت مثال‌ زدنی ورزشکاران خود، پیروزی ارزشمندی در فینال به دست آورد.

وی ادامه داد: نماینده خراسان رضوی با ترکیبی کاملاً بومی در برابر تیم‌ هایی متشکل از ملی‌ پوشان کشور، نمایش درخشانی از خود نشان داده است و توانسته جایگاه شایسته‌ ای برای تیراندازان خراسانی رقم بزند.

صیامی گفت: این تیم با هدف پرورش استعداد‌های بومی و بازگشت به روز‌های طلایی تیراندازی خراسان، مسیر خود را در لیگ برتر با انگیزه‌ ای مضاعف ادامه می‌ دهد.