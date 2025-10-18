پخش زنده
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در قاب سیما، «نون و خ»، از پرمخاطبترین مجموعههای سیما و خراسان جنوبی، مقصد بعدی رویداد «ایران جان، خراسان ایران»، از خبرهای امروز «پشت صحنه»، است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در قاب سیما، برنامه «هفت »، در شبکه نمایش یکی از برنامههایی است که از متن و حواشی جشنواره فیلم کوتاه تهران میگوید.
رادیو نمایش هم با سینما، از این جشنواره میگوید. جشنواره فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ ابان به دبیری بهروز شعیبی برگزار میشود.
کارگردان «نون خ »با اسباب زحمت به سیما می آید. این مجموعه به کارگردانی سعید آقاخانی یکی از گزینههای پخش در ماه رمضان امسال است.
از «صبحانه ایرانی» و «به افق فلسطین» تا «صبح جمعه با شما»، از فارس مهمان مخاطبان شدند. در چهارمین رویداد «ایران جان»، برنامه «به افق فلسطین»ف از تخت جمشید زنده پخش شد. فصل جدید برنامه «صبح جمعه با شما»، هم با همکاری صدای مرکز فارس در شیراز ضبط شد
خراسان جنوبی مقصد بعدی «رویداد ایران جان خراسان» است.