زنگ خطر سبک زندگی ناسالم در یزد با شیوع بالای دیابت، فشارخون و سرطان
رییس گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد: اصلاح رفتارهای تغذیهای و حرکتی، سادهترین و مؤثرترین راه برای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ازجمله دیابت، فشار خون و سرطان است.
دکتر یوسف نقیایی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
با اشاره به نقش تغذیه در کنترل بیماریهای مزمن افزود: تغییرات جزئی در رفتارهای تغذیهای میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش این بیماریها داشته باشد. بهویژه کاهش مصرف نمک در رژیم غذایی روزانه، یکی از عوامل اصلی در پیشگیری از فشار خون بالا به شمار میرود.
وی با بیان اینکه نانهای پرنمک از مهمترین منابع پنهان سدیم در سفره مردم هستند، اظهار کرد: کاهش مصرف نانهای پرنمک و توجه به ترکیب مواد غذایی میتواند در کنترل فشار خون مؤثر باشد.
نقیایی ادامه داد: آمار بالای ابتلا به دیابت در استان یزد نیز تا حد زیادی به مصرف بالای قند و کربوهیدراتها از جمله شیرینیها، نوشابهها، آبمیوههای صنعتی، نان و برنج مربوط است.
وی تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و مراجعه به کلینیکهای تغذیه در مراکز بهداشتی سراسر استان میتواند به بهبود شاخصهای سلامت تغذیهای کمک کند.
رییس گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد ادامه داد: بر اساس آخرین مطالعات کشوری در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰، استان یزد از نظر شاخصهای سبک زندگی سالم، وضعیت مطلوبی ندارد. یزد بالاترین میزان مصرف فستفود و کمتحرکترین استان کشور شناخته شده است.
یوسف نقیایی گفت: بر پایه این دادهها، تنها ۵.۳ درصد از مردم یزد مصرف روزانه مناسب میوه و سبزیجات دارند، در حالیکه میانگین کشوری ۱۰.۷ درصد است. میزان کمتحرکی نقیایی بیان کرد: در استان ۶۳.۴ درصد و در سطح کشور ۵۱.۳ درصد گزارش شده است. همچنین ۱۹.۸ درصد از مردم یزد فستفود مصرف میکنند، در حالیکه میانگین کشوری این رقم ۱۲.۸ درصد است.
وی اظهار داشت: دادهها نشان میدهد شیوع دیابت (قند ناشتا) در کشور ۱۰.۸ درصد و در استان یزد ۱۸ درصد است؛ همچنین میزان ابتلا به فشار خون در کشور ۳۲ درصد و در یزد ۳۹ درصد برآورد شده است.
رییس گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد وضعیت سرطان در یزد را نگرانکننده توصیف کرد و ادامه داد: نرخ بروز سرطان در این استان ۲۱۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است که بالاترین میزان در کشور به شمار میرود. زنان یزد در شیوع سرطان رتبه اول و مردان رتبه دوم کشور را دارند و سرطان پوست شایعترین نوع سرطان در این استان گزارش شده است.
نقیایی همچنین به سواد سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر بر رفتارهای مرتبط با سلامت اشاره کرد و گفت: نداشتن سواد سلامت کافی موجب بیتوجهی به توصیههای بهداشتی، مصرف نادرست دارو و افزایش خطر مرگومیر میشود.
بر اساس سنجش ملی سواد سلامت در سال ۱۳۹۴، یزد رتبه ۳۰ از ۳۱ استان را به خود اختصاص داده بود. در مطالعه سال ۱۴۰۰ نیز ۲۸ درصد از مردم استان دارای سواد سلامت محدود بودهاند، در حالیکه میانگین کشوری این شاخص ۲۴ درصد اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای سواد سلامت عمومی و اصلاح سبک زندگی، پیشنیاز اصلی مقابله با بیماریهای غیرواگیر در یزد است و باید با همکاری رسانهها، نظام آموزشی و شبکه بهداشت دنبال شود.