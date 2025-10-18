پخش زنده
تیم فوتسال جنوب عراق در دیداری دوستانه به مصاف تیم پترو اروند آبادان رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دیدار دوستانه فوتسال به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد.
تیم فوتسال جنوب عراق که اردوی آماده سازی خود را در آبادان برپا کرده است در دیداری دوستانه به مصاف تیم پترو اروند آبادان رفت.
این دیدار که در سالن مجهز و به روز جانبازان آبادان برگزار شد با برتری پترو اروند آبادان دنبال شد.
در این تقابل دوستانه شاگردان حسین بازع در نیمه نخست با نتیجه ۲ بر یک به رختکن رفتند، اما در نیمه مربیان توانستند گلهای خورده را جبران و در نهایت این دیدار را با نتیجه ۴ بر ۲ به سود خود به پایان برسانند.
امکانات خوب و سالنهای مجهز ورزشی در آبادان سبب شده تیمهای ورزشی عراق اردوهای آماده سازی خود را در آبادان برپا کنند. نکتهای که علاوه بر مجهزتر شدن سالنهای ورزشی در آبادان میتواند به رونق اقتصاد منطقه نیز کمک کند.