به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان تاکید کرد؛ دانشجویان رشته‌های وزارت علوم از قبیل مهندسی، علوم پایه و …، قبل از پذیرش، از اعتبار دانشگاه مورد نظر خود نزد وزارت علوم مطمئن شوند تا با خیالی آسوده به تحصیل بپردازند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با انجام بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن سه نظام رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی Times، QS و Shanghai، لیست دانشگاه‌‎های مورد تایید وزارت علوم ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را تعیین و منتشر کرده است. متقاضیان مهاجرت تحصیلی بویژه در رشته‌های مهندسی ظبیعتا قبل از انتخاب دانشگاه، باید براساس کشور مقصد خود دانشگاه‌های مورد تائید آن را بررسی نمایند تا با اطمینان بیشتری به ادامه تحصیل بپردازند.

دانشگاه‌های معتبر، معمولاً از اساتید متخصص و با تجربه برخوردارند که در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی و عملی فعال هستند. این اساتید، با ارائه آموزش‌های نوین و به‌روز، دانشجویان را برای ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در سطح بالاتر آماده می‌کنند

متقاضیان تحصیل در خارج از کشور باید به عوامل مختلفی نظیر کشور، دانشگاه، هزینه‌های زندگی و تحصیل توجه نمایند. به‌خصوص، برای آن دسته از داوطلبانی که قصد بازگشت به ایران را دارند، اعتبار و رده‌بندی دانشگاه‌های خارج از کشور از سوی وزارت علوم بسیار مهم است. این موضوع به آنها کمک می‌کند تا پس از فارغ‌التحصیلی و بازگشت به کشور، با چالش‌های ارزشیابی مدرک مواجه نشوند.

هر سال، لیست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم در سال ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر می‌شود. شایان ذکر است که دانشگاه‌ها به ۵ گروه متفاوت تقسیم‌بندی شده‌اند. همچنین، برخی دانشگاه‌ها تنها در رشته‌ها و دانشکده‌های خاصی مورد تأیید قرار می‌گیرند و در برخی دیگر، اعتبار تحصیل فقط به مقاطع تحصیلی خاص محدود است. در ادامه، لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و رده‌بندی این دانشگاه‌ها ارائه خواهد شد.

انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل بویژه در رشته‌های مهندسی بسیار اهمیت دارد و تأثیر قابل توجهی بر آینده علمی و شغلی هر فرد دارد. کالج آریا دانش علاوه بر خدمات مشاوره‌ای در زمینه انتخاب کشور و دانشگاه مقصد، دوره‌های آموزشی از جمله دوره پری اینجینیرینگ یا پیش مهندسی برای قبولی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های اروپایی برگزار می‌کند.

وزارت علوم با ارائه فهرست دانشگاه‌های مورد تایید، راهنمایی ارزشمند برای دانشجویان فراهم می‌کند. با بررسی دقیق‌تر دانشگاه‌های داخلی و خارجی، به دانشجویان توصیه می‌شود که بر اساس زمینه تحصیلی و اهداف خود، گزینه‌های مناسب را انتخاب کنند تا با استفاده از فرصت‌های تحصیلی، آینده‌ای روشن و موفق برای خود بسازند. این مقاله به بررسی فهرست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ پرداخت و اهمیت این انتخاب را برای دانشجویان و تصمیم‌گیرندگان روشن کرد. با آگاهی از این مسائل، امیدواریم که افراد بتوانند تصمیمات بهتری در مسیر تحصیلی خود اتخاذ کنند.

فهرست نهایی دانشگاه‌های مورد تأیید برای سال ۲۰۲۶، از طریق درگاه رسمی اداره‌کل دانش‌آموختگان به نشانی grad.saorg.ir قابل دسترسی است.