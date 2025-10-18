در نشست کارگروه راه‌های استان یزد مقرر شد، جاده‌های روستایی که بر اثر استفاده معادن دچار آسیب شده‌اند، با استفاده از اعتبارات قانونی در اولویت مرمت و بهسازی قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در نشست هفتگی کارگروه راه‌های استان یزد گفت: در این نشست، وضعیت راه‌های روستایی استان یزد که برخی از آنها مورد استفاده معادن قرار گرفته و دچار آسیب شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

طلایی مقدم افزود: در این نشست، پس از ارائه گزارشی جامع از وضعیت فعلی مسیر‌های ارتباطی روستایی و معدنی، مقرر شد که جاده‌های تخریب‌شده و آسیب‌دیده در اولویت عملیات مرمت و بهسازی قرار گیرند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، اعتبارات لازم برای این اقدام از محل ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تامین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با تأکید بر اهمیت حیاتی تأمین ایمنی تردد در محور‌های روستایی و معدنی، خواستار ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران معادن به منظور ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی شد.

وی در ادامه افزود: بهسازی این مسیر‌ها نقشی مؤثر و مستقیم در توسعه مناطق کمتر برخوردار و همچنین تسهیل فرآیند حمل‌ونقل مواد معدنی استان یزد ایفا می‌کند.

در پایان این نشست همچنین مقرر شد موضوع اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای عملیات بهسازی، در نشست‌های آتی این کارگروه به صورت دقیق‌تر مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.