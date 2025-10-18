سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اراک در اطلاعیه‌ای از افزایش ساعت کاری مرکز معاینه فنی خودروی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اراک، با هدف ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به شهروندان، ساعت کاری مرکز معاینه فنی خودرو شهرداری واقع در روبروی ترمینال مسافربری، تغییر کرده و افزایش یافته است.

بر اساس این اطلاعیه، ساعات جدید فعالیت مرکز معاینه فنی از ابتدای آبان ماه به شرح زیر خواهد بود:

روز‌های شنبه تا چهارشنبه: ۷:۳۰ صبح تا ۱۷:۰۰ (۵ عصر)

روز‌های پنجشنبه: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۰۰ (۱ ظهر)

متقاضیان محترم دریافت معاینه فنی خودرو می‌توانند مطابق با ساعات تعیین شده جدید، جهت انجام فرآیند معاینه فنی به این مرکز مراجعه نمایند. این اقدام با تأکید بر بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی به حجم مراجعات شهروندان اراکی صورت گرفته است.