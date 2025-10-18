تیم بوکس آمل عنوان قهرمانی مسابقات بوکس مازندران را از آن خود کرد و تیم‌های چالوس و ساری به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات بوکس قهرمانی استان با قهرمانی تیم آمل و با معرفی نمایندگان استان برای حضور در رقابت‌های کشوری به کار خود پایان داد.

امیر مدرسی، رئیس هیأت بوکس مازندران گفت: تیم آمل مقام اول، چالوس مقام دوم و ساری مقام سوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

وی با اشاره به حضور ۱۰۹ ورزشکار از ۱۹ شهرستان در این رقابت‌ها افزود: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم مازندران در مسابقات قهرمانی کشور که اواخر آذرماه به میزبانی مازندران برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.

رییس هیأت بوکس مازندران با اشاره به سطح بالای این رقابت‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع نویدبخش این است که ما بتوانیم نفرات بیشتری را در ترکیب تیم‌های ملی داشته باشیم.

این مسابقات به مدت چهار شب در سالن هلال احمر آمل برگزار شد و تیم منتخب مازندران برای رقابت‌های قهرمانی کشور معرفی گردید.