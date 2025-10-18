به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، مسئول ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل در غرب آسیا اعلام کرد: یک هفته بعد از آغاز آتش بس، هنوز هیچ غذایی در غزه توزیع نشده است.

عبیر عاطفه افزود: رژیم صهیونیستی برخلاف تعهداتش در توافق آتش بس، همچنان مانع کمک رسانی به مردم غزه می‌شود.

او هشدار داد که با این شرایط، آب و غذا به کل غزه نمی‌رسد، زیرا برای رساندن کمک‌ها به حدود ۲ میلیون نفر در غزه، به ایجاد دستکم ۱۴۵ مرکز توزیع غذا در غزه نیاز است، در شرایطی که الان فقط ۵ مرکز توزیع غذا در غزه وجود دارد.

مسئول ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل در غرب آسیا گفت: بزرگترین چالش ما در حال حاضر این است که فقط دو گذرگاه غزه باز است و گذرگاه‌های شمالی هنوز باز نشده‌اند و این وضع رساندن کمک‌ها به مناطق آسیب‌دیده را محدود کرده، جاده‌ها هم مسدود و تخریب شده‌اند به همین علت هنوز هیچ غذایی در شهر غزه توزیع نشده و فقط مواد غذایی برای بخشی از آسیب‌پذیرترین افراد از جمله کودکان و مادران باردار و شیرده، توزیع شده است. دسترسی پایدار، بازگشایی گذرگاه‌های متعدد و جاده‌های امن برای دسترسی به همه نیازمندان در غزه ضروری است برنامه جهانی غذا ۵۷ هزار تن مواد غذایی را برای ارسال آماده کرده و قصد دارد که این میزان را به ۱۷۰ هزار تن افزایش دهد تا بتواند نیاز سه ماهه مردم غزه تامین کند.

سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم اعلام کرد: با توجه به همکاری نکردن رژیم صهیونیستی، تلاش‌های سازمان ملل برای کمک رسانی به مردم غزه نتیجه زیادی نداشته است.

ینس لرکه گفت: گذرگاه‌های مرزی شمال غزه بسته است، زیرا مقامات اسرائیل آنها را باز نکرده‌اند، این اولین مشکل است، دومین مشکل این است که جاده‌ها، نیاز به تعمیرات اساسی و پاکسازی از مهمات منفجر نشده دارد. اسرائیلی‌ها باید قبل از هر کاری گذرگاه‌های مرزی شمال غزه را باز کنند، چون قحطی در آنجا ریشه دوانده است.

همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل در هماهنگی امور بشردوستانه که برای بازدید از وضعیت کمک رسانی در منطقه حضور یافته، نسبت به پایدار بودن وضع کنونی در غزه ابراز تردید کرد.

تام فلچر گفت: خیلی چیز‌ها ممکن است در روز‌ها و هفته‌های آینده خراب شود، به همین خاطر تلاش می‌کنیم که در همین فرصت پدید آمده، انبوهی از کمک‌ها را وارد غزه کنیم تا جان تعداد بیشتری از مردم غزه نجات یابد. ما هرکاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم به ویژه برای اینکه آتش بس کنونی پایدار بماند. برنامه ۶۰ روزه ما این است که به حدود ۲ میلیون نفر در غزه غذا و سوخت برسانیم، هفته‌ای هزاران چادر برپا کنیم، مراکز درمانی را بازگشایی و خدمات آب وفاضلاب را برقرار کنیم