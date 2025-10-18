امین حسین رحیمی با اشاره به نقش سازمان تعزیرات در مدیریت اقتصادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: تعزیرات در روز‌های حساس اخیر با نظارت میدانی و برخورد مؤثر با مخلان بازار، توانست از بروز آشفتگی و اجحاف در حق مردم جلوگیری کند.

مدیریت بازار به معنای تنظیم‌گری هوشمندانه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه مدیریت فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، افزود: نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند؛ بلکه هدف، حمایت از تولید سالم و جلوگیری از سوءاستفاده‌گران است.

وی همچنین گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند سازمان‌ها از چارچوب‌های مرسوم اداری فراتر روند تا زمینه التهاب اقتصادی ایجاد نشود، مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست، بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد متناسب، بازار را در مسیر درست هدایت کند.

وزیر دادگستری با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، افزود: بر اساس این تفاهم، دعاوی مرتبط با بیت‌المال از این پس با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استان‌ها پیگیری خواهد شد و ادارات کل عملاً متولی این موضوع در سراسر کشور خواهند بود.

همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی با هدف هماهنگی در مدیریت بازار و تقویت نقش تعزیرات در تنظیم‌گری اقتصادی کشور با حضور وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، استاندار خراسان رضوی و معاونین و مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد مقدس برگزار شد.