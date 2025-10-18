رئیس اداره امور قرآن اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: سه نفر از استان قزوین در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء و قرائت تحقیق مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم از امروز در سننج آغاز شد و تا ۵ آبان ادامه دارد.

وی افزود: از استان قزوین آقای سعید علی اکبری در رشته حفظ کل، مریم سیاهکالی مرادی در رشته حفظ ۲۰ جزء و فاطمه دانش خواه در رشته قرائت تحقیق در این مستبقات شرکت می‌کنند.

رئیس اداره امور قرآن اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: زمان رقابت قاریان قزوینی در این مسابقات ۲۸ و ۳۰ مهر اعلام شده است.

نوروزی افزود: مسابقات کشوری رشته معارفی هم آبان ماه به میزبانی قم برگزار می‌شود که نفرات راه یافته از استان قزوین پس از گذراندن مرحله مقدماتی اعلام خواهند شد.

در چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم۴۵۰ نفر از ۳۱ استان در رشته‌های حفظ۲۰جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، دعا خوانی، همخوانی و همسرایی در ۲ بخش خواهران و برادران با هم رقابت می‌کنند.