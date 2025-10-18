پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز تمام تلاش و استراتژی دشمن این است که راهکارها را محدود کند و فقط خودش از آن بهرهمند شود و ما را به نوعی حذف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار شهرام ایرانی در نشست تخصصی بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور که صبح امروز، در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، بر اهمیت نگاه استراتژیک به دریا و لزوم اتصال عمق کشور به سواحل جنوبی تأکید کرد و اظهار داشت: اگر سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی بماند و عمق کشور به دریا متصل نشود، توسعه واقعی محقق نخواهد شد.
امیر دریادار ایرانی با قدردانی از برگزارکنندگان همایش، از جمله دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه هرمزگان، گفت: در قرآن کریم ۳۳ بار واژه «بحر» به کار رفته که نشان از جایگاه دو سوم دریایی در آفرینش دارد. در قلمرو دریایی کشور پنج محیط قابل استفاده داریم که شامل زیربستر، بستر، بستر تا سطح، سطح و فضای بالای دریاست؛ در حالی که در خشکی فقط سه محیط وجود دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اهمیت علمی و فناورانه حوزه دریا عنوان کرد: توسعه دریایی نیازمند علم، ابزار و فناوریهای خاص خود است. سند جامع توسعه دریایی کشور ظرفیت جامعی دارد؛ اما لازم است که ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیکی دریا و نقش کریدورها در پیوند عمق کشور با سواحل، مورد توجه ویژه واقع شود.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای محدودسازی مسیرهای راهبردی ایران، یادآور شد: در سالهای گذشته، تأکید اسناد ما بیشتر بر کریدور شمال ـ جنوب بوده و از محور شرق ـ غرب غفلت شده است؛ در حالی که این محور میتواند در آینده اقتصادی و امنیتی کشور نقشی کلیدی ایفا کند.
امیر دریادار ایرانی توسعه شهرهای دریایی را یک ضرورت ملی دانست و افزود: از بندرعباس تا بندر گوادر جمعیتی کمتر از ۷۰۰ هزار نفر ساکن است؛ در حالی که این منطقه از ظرفیتهای عظیم طبیعی و اقتصادی برخوردار است و بدون تمرکز بر توسعه جمعیتی و صنعتی در این نوار ساحلی، توسعه دریایی واقعی محقق نخواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از پیچیدگی قوانین سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با دریا عنوان کرد: سرمایهگذاران داخلی برای اخذ مجوزهای لازم، ماهها و سالها معطل میمانند؛ در حالی که کشورهای همسایه در چند روز مجوز صادر میکنند؛ این روند انگیزه و انرژی فعالان را تضعیف میکند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای علمی کشور در حوزههای دریایی گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نخستین دانشگاهی بود که در حوزه دریا ورود کرد؛ اما در صنعت کشتیسازی، متأسفانه هنوز در آغاز راه هستیم؛ در حالی که کشورهای همسایه با هزینه کمتر کشتی سفارش میدهند، ما نتوانستهایم از ظرفیت علمی و صنعتی خود بهره لازم را ببریم.
امیر دریادار ایرانی تأکید کرد: باید از نگاه «از ساحل به دریا» فاصله بگیریم و «از دریا به ساحل» نگاه کنیم؛ این تغییر رویکرد میتواند تحولی بنیادین در سیاستگذاری و اجرای طرحهای دریایی ایجاد کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با تأکید بر لزوم شتاببخشی به اجرای سند جامع توسعه دریایی کشور گفت: ما در برخی حوزهها عقب هستیم؛ اما میتوانیم با بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر فاصلهها را جبران کنیم. امیدواریم این سند به نتیجهای عملی برسد و مبنای رشد و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.