به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در بسته مرد میدان این هفته به معرفی شهید خانلر پیواسته می پردازیم .

شهید پیواسته در روستای تازه قلعه به دنیا آمد تا سوم راهنمایی تحصیل کرد او از همان کوچکی بچه باهوش و زرنگی بود در همه مراسمات عزا داری شرکت می‌کرد و نوحه می‌خواند.

او در کودکی بچه ساکتی بود. همیشه حرف گوش کن منزل او بود و هیچ کس از شهید ناراضی نبود. او همیشه به خواهرو برادرانش احترام می‌گذاشت هیچ موقع با صدای بلند با بزرگترش صحبت نمی‌کرد.

رابطه او با خواهر و برادرش خیلی خوب بود. اصلا به آن‌ها بی احترامی نمی‌کرد با بچه مانند خودشان رفتار می‌کرد.

شهید رفتن به جبهه را دوست داشت. خانلر پاسدار بود و از طریق سپاه به جبهه اعزام شد و او تک تیر انداز بود و در اسلام آباد غرب به شهادت رسید.

مادر و پدر شهید هر دو فوت نمودند.

شهید خانلر پیواسته سال ۱۳۶۷ در عملیات مرصاد دراسلام آباد غرب به شهادت رسید.