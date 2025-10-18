پخش زنده
شهید خانلر پیواسته متولد روستا تازه قلعه از توابع بخش غلامان، شهرستان راز و جرگلان متولد ۱۳۴۷ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در بسته مرد میدان این هفته به معرفی شهید خانلر پیواسته می پردازیم .
شهید پیواسته در روستای تازه قلعه به دنیا آمد تا سوم راهنمایی تحصیل کرد او از همان کوچکی بچه باهوش و زرنگی بود در همه مراسمات عزا داری شرکت میکرد و نوحه میخواند.
او در کودکی بچه ساکتی بود. همیشه حرف گوش کن منزل او بود و هیچ کس از شهید ناراضی نبود. او همیشه به خواهرو برادرانش احترام میگذاشت هیچ موقع با صدای بلند با بزرگترش صحبت نمیکرد.
رابطه او با خواهر و برادرش خیلی خوب بود. اصلا به آنها بی احترامی نمیکرد با بچه مانند خودشان رفتار میکرد.
شهید رفتن به جبهه را دوست داشت. خانلر پاسدار بود و از طریق سپاه به جبهه اعزام شد و او تک تیر انداز بود و در اسلام آباد غرب به شهادت رسید.
مادر و پدر شهید هر دو فوت نمودند.
شهید خانلر پیواسته سال ۱۳۶۷ در عملیات مرصاد دراسلام آباد غرب به شهادت رسید.