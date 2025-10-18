رئیس سازمان ملی استاندارد کشور برای بررسی وضعیت استانداردسازی در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به مازندران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، با استقبال دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، وارد استان مازندران شد. ‎

از جمله برنامه‌های مهم دکتر انصاری در این سفر، شرکت در همایش تجلیل از شرکت‌های برتر در حوزه استاندارد است که با حضور، فعالان اقتصادی و نمایندگان واحد‌های تولیدی استان برگزار می‌شود.

این سفر در راستای بررسی وضعیت استانداردسازی در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی استان صورت گرفته و با هدف تقویت تعاملات میان دولت و بخش خصوصی در زمینه ارتقای کیفیت محصولات داخلی برنامه‌ریزی شده است.