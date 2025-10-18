پخش زنده
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور برای بررسی وضعیت استانداردسازی در حوزههای تولیدی، صنعتی و خدماتی به مازندران سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر فرزانه انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد کشور، با استقبال دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، وارد استان مازندران شد.
از جمله برنامههای مهم دکتر انصاری در این سفر، شرکت در همایش تجلیل از شرکتهای برتر در حوزه استاندارد است که با حضور، فعالان اقتصادی و نمایندگان واحدهای تولیدی استان برگزار میشود.
این سفر در راستای بررسی وضعیت استانداردسازی در حوزههای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان صورت گرفته و با هدف تقویت تعاملات میان دولت و بخش خصوصی در زمینه ارتقای کیفیت محصولات داخلی برنامهریزی شده است.