پخش زنده
امروز: -
در راستای تجلیل از فیلمسازان برجسته سینمای ایران، شبکه نمایش این هفته آثار مطرح مهدی فخیم زاده، را مرور می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «بهار در پاییز»، «مسافران مهتاب»، «همسر» و «مشت آخر»، از جمله فیلم هایی این کارگردان مطرح است که از امروز تا پنجشنبه اول آبان، پخش می شود.
فیلم «بهار در پاییز» محصول ۱۳، امشب پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پدر و مادر چهار برادر در بمباران شهرستان کشته میشوند و هیچ اثری از جنازه شان بدست نمیآید. چهار پسر آنها راهی شهر محل تولدشان شده و در آنجا با خانه ویران شده شان روبهرو میشوند و ...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان هادی اسلامی، جعفر والی، مهدی فخیم زاده، پرویز پورحسینی، مصطفی طاری، فردوس کاویانی، خسرو امیرصادقی، محبوبه بیات و پوراندخت مهیمن را نام برد.
فیلم سینمایی «مسافران مهتاب»، یکشنبه ۲۷ مهر تماشایی میشود.
داستان «مسافران مهتاب» که نگارش آن را فخیمزاده و احمد هاشمی بر عهده داشتهاند، از این قرار است: سلیمان در پی بیکاری و فقر بههمراه برادرش نمکی که معلول ذهنی است به شهر میآید. نمکی در شهر گم میشود و مشکلاتی بوجود میآورد...
مهدی فخیمزاده، حسین گیل، محمود بهرامی، مهری مهرنیا، خسرو امیرصادقی و محمدرضا امیرصادقی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
فیلم «همسفر» محصول ۱۳۷۲، دوشنبه ۲۸ مهر پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زن و شوهری در شرکتی کار میکنند که رئیس شرکت به جرم اختلاس دستگیر میشود. مرد هم که معاونت شرکت را به عهده دارد، مطمئن است وی را به ریاست شرکت انتخاب خواهند کرد ولی هیئت امنا همسر او را برمی گزیند. مرد که تحمل ریاست همسرش را ندارد مشکلاتی در محل کار و در نتیجه خانواده به وجود میآورد…
مهدی هاشمی، فاطمه معتمدآریا، نسرین مقانلو، پرستو گلستانی، سیروس ابراهیم زاده، حسین محب اهری، سیامک اطلسی، داریوش اسدزاده و فرحناز منافی ظاهر در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «مشت آخر»، سه شنبه ۲۹ مهر پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: رحمت پیرمردی است که در کاراته تبحر بسیار بالایی دارد ولی جهت امرار معاش تظاهر به فرتوتی میکند و در خیابانها با دستیارش هرمز به صورت سوری معرکه دعوا به راه میاندازند و مردم جهت کمک سعی در جدا کردن آنها میکنند که در این میان دستیارش از شلوغی فضا کمک گرفته و جیب مردم را میزند. آنها جیب مهندسی به نام سهیل را میزنند و بعد رحمت از روی عکس صفحه موبایل همسر سابقش سحر را میشناسد و بعد قفل موبایل را باز میکنند و متوجه میشوند که کسی به سهیل پیامه ایی مبنی بر کشتن کسی فرستاده است. رحمت سعی میکند که سحر را ببیند و همه چیز را برای او شرح میدهد. سحر که ۳۳ سال قبل از رحمت جدا شده و بعد هم سهیل را از او دزدیده ...
مهدی فخیمزاده، گوهر خیراندیش، احمد نجفی، رامین راستاد و حمیدرضا قلیخانی در فیلم سینمایی «مشت آخر» بازی کردهاند.
فیلم «سادهلوح» محصول ۱۳۶۰، ۳۰ مهر پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رحمان با پولی که از مردم به بهانه تهیه مسکن به دست آورده میگریزد و به مسافرخانه دوستانش غلام و عبدالله پناه میبرد. رحمان به قتل میرسد و مظنونین اصلی عبدالله و غلام هستند، اما آن دو ناچار فرار میکنند. ۱۰ سال بعد وقتی به شهر خود بازمیگردند متوجه میشوند رحمان در واقع بر اثر سکته قلبی درگذشته و قتلی در بین نبوده است.
هادی اسلامی، حبیب اسماعیلی، مریم صفایی، خسرو امیرصادقی، پوراندخت مهیمن و محسن اصلانی نقشآفرینی کردهاند.
فیلم «خواستگاری»، پنج شنبه اول آبان پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرمردی که چندین نوه و فرزند دارد و همسرش هم سالها پیش فوت شده است، تصمیم میگیرد دوباره با زنی سالخورده که او نیز نوه دارد ازدواج کند. این خواسته او موافقین و مخالفین زیادی دارد. تا این که..
ثریا قاسمی، هادی اسلامی، ثریا حکمت، اسماعیل محرابی، مصطفی طاری، محمد ابهری، ناصر گیتی جاه، عباس ناظری نیک، عیسی صفایی، علی برجسته، مریم هژیروند، مجید میرزائیان، محمدرضا امیرصادقی و مینا فتحی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلمها هر روز ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.