پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، جشنواره پرواز بادبادکها، با حضور گسترده خانوادهها و شهروندان، در کوه نالشکینه بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تجربه لحظاتی شاد و روزی فراموشنشدنی و خاطره انگیز، جشنوارهای که فقط خاص کودکان نبود و روزی با نشاط رو برای خانوادهها و والدین رقم زد.
رئیس کمیته پرواز کایت وهیات ورزش همگانی استان آذربایجان غربی دراین جشنواره گفت:بیست و پنجمین جشنواره پرواز بادبادکها با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، باحضور بیش از هفت هزار نفرازخانوادهها و شهروندان بوکانی درکوه نالشکینه این شهرستان برگزار شد.
آرش ناصری افزود: جشنواره سالانه پرواز کایت (بادبادکها) این شهرستان که با تلاش فعالان فرهنگی و هنری و استقبال گسترده مردم طی بیش از دو دهه برگزار میشود، بهعنوان «آسمان بوکان» در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
وی اظهارداشت: ثبت ملی این رویداد حاصل همت چندساله این هییت و مشارکت هنرمندانه شهروندان بوکانی است که طی سالها با عشق و انگیزه در برگزاری این جشنواره نقشآفرینی کردهاند.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: جشنواره پرواز کایت از سال ۱۳۸۰ هر ساله در مهرماه، همزمان با وزش بادهای پاییزی مناسب در آسمان بوکان، با حضور هزاران نفر از شهروندان، خانوادهها، کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
احمد نصرالهی افزود: هدف این جشنواره ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ارتقای خلاقیت و مهارتهای فکری کودکان، تقویت تعامل بین خانوادهها و احیای بازیها و سرگرمیهای سالم و بومی است.
نصرالهی در ادامه با بیان اینکه این جشنواره در یکقدمی ثبت جهانی قرار دارد اظهارداشت: ثبت جهانی این جشنواره میتواند بوکان را در مسیر تبدیل شدن به مقصد گردشگری فرهنگی و رویدادمحور در کشور و حتی منطقه قرار دهد.
در این جشنواره شاد و خانوادگی پرواز بادبادکهای رنگی، جلوهای زیبا از همدلی و نشاط اجتماعی را در آسمان بوکان به نمایش گذاشت.