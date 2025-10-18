

به گزارش خبرگراری صداوسیما ، همایش تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور صبح امروز با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

عباس سروش سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم، گفت: به عنوان سرپرست دانشگاه امیرکبیر به مرور زمان متوجه اهمیت فعالیت دانشگاه در پیشبرد امور کشور می‌شویم.

وی افزود: هدف اصلی دانشگاه صنعتی کشور خدمت به مردم و جامعه است و این از فعالیت فارغ التحصیلان ما مشخص است، البته در زمینه تحقیقات علمی کشور هم پیشتاز هستیم.

سروش تاکید کرد: آینده نگری و پیشتاز بودن یک ویژگی دانشگاه امیرکبیر است، مسائل صنعت دریایی چند دهه گذشته به این اندازه وجود نداشت و حتی تا حدودی دریاگریزی هم بود.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: هم اکنون، حدود ۴ هزار فارغ التحصیل صنعت دریا در دانشگاه امیرکبیر داریم. سعی کرده‌ایم این ویژگی را حفظ کنیم و حتی با تمام وجود و برگزاری چنین سمینار‌هایی قصد داریم منشأ خیر برای کشور باشیم.

سروش افزود: امیدوارم از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش سیاستگذاری در کشور دارد، با برنامه ریزی جدی و محوری خود از تکرار یا موازی کاری در زمینه صنعت دریا پرهیز کند؛ چرا که برخی نهاد‌ها در این راستا فعالیت‌هایی دارند، در پایان باید بگویم به عنوان شخص علمی آینده صنعت دریا را درخشان می‌بینم.

وی ادامه داد: باید به صورتی با محیط زیست رفتار کنیم که آب‌ها آلوده نشوند، در حال حاضر آلودگی محیط‌زیستی را در مشهد شاهد هستیم. اگر از هم اکنون مسائل زیست محیطی را به ویژه در خلیج فارس رعایت نکنیم، ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شویم.