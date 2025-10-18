بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۳ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۱۷۶ هزار کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۱ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال انجامید.

ببه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو فیزیکی برق در این هفته میزبان فروش یک میلیارد و ۶۰۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی بود، این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این بازه هفتگی یک میلیارد و ۶۶۸ میلیون میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق دادوستد شد و این معاملات مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال را رقم زد.

در سومین هفته مهر ۳.۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق بورس انرژی دادوستد شد. تابلو مشتقه برق سبز میزبان دادوستد ۱۷.۹ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود.

در این بازه هفتگی از تابلو برق فیزیکی آزاد نیز ۳۸۴ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده با قیمتی آزاد و رقابتی به فروش رفت؛ این معامله مجموع ارزشی برابر ۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال را رقم زد.