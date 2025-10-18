دندانپزشک اردبیلی گفت: اولین دندان دائمی که در سن حدود ۶ سالگی ظاهر می‌شود، مورد غفلت و بی‌توجهی والدین قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها این دندان حیاتی را با دندان‌های شیری اشتباه می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ایلناز فرهودی نسبت به اهمیت حیاتی دندان شماره ۶ در قوس فکی کودکان و بی‌توجهی والدین به این عضو محوری هشدار داد و اظهار داشت: این دندان کلیدی به دلیل اشتباه در تشخیص والدین، در معرض خطر پوسیدگی و از دست رفتن زودهنگام قرار دارد.

وی افزود: دندان ۶ مهم‌ترین و اصطلاحاً «دندان کلیدی» در ساختار فک به شمار می‌رود. متأسفانه، به دلیل شرایط خاص رویش آن که پشت دندان‌های شیری صورت می‌گیرد و اولین دندان دائمی است که در سن حدود ۶ سالگی ظاهر می‌شود، اغلب مورد غفلت و بی‌توجهی والدین قرار می‌گیرد که این عدم آگاهی باعث می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها این دندان حیاتی را با دندان‌های شیری اشتباه بگیرند.

افزود: متأسفانه به خاطر همین اغفال، تعداد زیادی از کودکان، دندان ۶ خود را به دلیل پوسیدگی گسترده خیلی زود از دست می‌دهند، در حالی که والدین تصور می‌کنند این دندان شیری بوده و قرار است با یک دندان دائمی جایگزین شود.

این دندانپزشک و متخصص جراحی لثه با تأکید بر نقش محوری دندان ۶ در حفظ نظم دندان‌ها و عملکرد صحیح جویدن، خاطرنشان کرد: از دست دادن زودهنگام این دندان دائمی می‌تواند عواقب نامطلوبی مانند کج شدن دندان‌های دیگر، بهم‌ریختگی قوس دندانی و مشکلات در اکلوژن را به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه به والدین توصیه کرد: ضروری است که حتماً کودکان خود را در حدود سن شش سالگی به دندان‌پزشک ببرید تا تحت معاینه قرار گیرند، چراکه دندانپزشک می‌تواند وضعیت رویش دندان‌های شیری و دائمی، به‌ویژه سلامت دندان ۶ را بررسی کند.

فرهودی هدف از این معاینه به موقع را، تشخیص و درمان پوسیدگی‌های سطحی در مراحل اولیه دانست و گفت: معاینه و درمان به‌موقع دندان ۶، کلید پیشگیری از عوارض جدی و حفظ سلامت دهان و دندان در طولانی‌مدت است.

این متخصص یادآور شد: معاینه به‌موقع دندان در حدود ۶ سالگی و اطمینان از وضعیت دندان ۶ از پیشرفت بیماری و کشیده شدن این دندان ارزشمند جلوگیری می‌کند.

وی گفت: به زبان ساده، معاینه در سن شش سالگی، تفاوت بین یک ترمیم پنج دقیقه‌ای محافظتی و یک مداخله دندان‌پزشکی پیچیده در دوران نوجوانی یا جوانی را رقم می‌زند. والدین باید آگاه باشند که دندان ششم، دائمی است و جایگزینی ندارد.