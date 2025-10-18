به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رییس انجمن کوراش خراسان شمالی گفت: هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته کوراش ویژه بانوان در کمپ تیم‌های ملی کوراش مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد از صبح روز جمعه آغاز شد.

مصطفی دلیریان افزود: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۹۰ ورزشکار از ۱۸ استان در چهار وزن ۴۴ کیلوگرم، ۴۸ کیلوگرم، ۵۷ کیلوگرم و مثبت ۶۳ کیلوگرم برگزار شد.

وی یادآور شد: رقابت‌های کوراش هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر در بخش آقایان نیز یکم و دوم آبان ماه امسال برگزار می‌شود.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به شرح ذیل اعلام شد:

وزن ۴۴ کیلوگرم

فاطمه زهرا جوینی قادری از اصفهان مقام اول، نیروانا نودهی از خراسان شمالی مقام دوم، سوگند سیف و نیایش دکامی هر دو از همدان مقام سوم مشترک

وزن ۴۸ کیلوگرم

یکتا منجزی از اصفهان مقام اول، نرگس طالع‌زاری از سمنان مقام دوم، ستایش زارعی از البرز و فائزه اجری از خراسان رضوی مقام سوم مشترک

وزن ۵۷ کیلوگرم

رز صالحی‌فرد از اصفهان مقام اول، نورا قربانی دولابی از تهران مقام دوم، مائده کچرانلویی و یلدا مسعودی هر دو از خراسان‌شمالی مقام سوم مشترک

وزن مثبت ۶۳ کیلوگرم

فاطمه حبیب‌نژاد از تهران مقام اول، کیانا شاکریان از اصفهان مقام دوم، رژینا ابراهیمیان از سمنان و روژان نیستانی از سیستان و بلوچستان مقام سوم مشترک

هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر ورزش بانوان در ۲۸ رشته ورزشی آغاز شده که میزبانی از ورزشکاران رشته کوراش در چهار وزن به این استان سپرده شده است.