برداشت شلتوک از ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار شالیزار‌های شهرستان بیضا آغاز شده است و تا آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰ هزار تن شلتوک از مزارع شهرستان بیضا برداشت و روانه بازار شود.

برداشت این محصول در شهرستان بیضا از نیمه دوم مهر آغاز شده است و تا اواخر آبان ادامه دارد.

بیش از ۹۵ درصد شلتوک این شهرستان بصورت مکانیزه و از هر هکتار به طور متوسط بیش از شش تن شلتوک برداشت می‌شود.

به دلیل شرایط مساعد اقلیمی همچون آب و خاک، برنج تولیدی در این شهرستان از عطر، طعم، کیفیت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است.