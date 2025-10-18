دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نخبه علمی دو تابعیتی داریم که به علت مقرراتی که وجود دارد نمی‌توانیم از علم وی استفاده کنیم و از آنها محروم می‌شویم که باید این قوانین اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور در دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: تدوین اولیه سند جامع توسعه دریایی کشور بعد از ۱۲ سال سرانجام انجام شد و این‌نشست نشان می‌دهد سند محقق می‌شود.

وی افزود: هیچ سندی را با تدوین چند نفر به شورا نمی‌برم باید ۱۰۰‌ها نخبه و همه دست اندرکاران مربوطه در مورد سند نظر دهند، سپس در خصوص سند تصمیم گیری و به شورا ارسال می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دریا این سوال را مطرح کرد که چرا باید به دریا پرداخت و افزود: به ۹ دلیل باید به دریا پرداخت، دریا ارزش استراتژیک دارد، علوم و فنون دریایی در توسعه کشور نقش ویژه دارد، دریا پیوند با محیط زیست دارد و به همین‌دلیل باید به آن پرداخت.

وی گفت: دریا در تعاملات بین المللی نقش آفرین است، سهمی که دریا در تولید ناخالص ملی دارد، سهم زیادی که دریا در اشتغال و رشد جمعیت ونمودار سالمندی کشور دارد، مهم است.

خسروپناه افزود: دریا در امنیت غذایی کشور نقش ویژه دارد، در رشد گردشگری و صنایع دستی نقش دارد و رابطه‌ای که دریا با انرژی دارد اهمیت دارد این ۹ دلیل کافی است که به دریا بپردازیم.

وی تاکید کرد: تدوین سند باید چند ویژگی داشته باشد این سند باید با محوریت علم و فناوری باشد، با عقلانیت جمعی نوشته شده و تعاملات بین المللی در آن لحاظ شود باید تسهیل‌گری در مقررات ایجاد و با کمک نخبگان به سهم جی دی پی در کشور توجه شود.

وی افزود: رشته‌های دریا باید بروز رسانی شود. رشته‌های دانشگاهی به اعتقاد من هر دو سال نیاز به بازنگری دارد. سند باید جامعیت داشته باشد یکی از مشکلات ما بحث مالکیت معنوی است. قانون حقوق معنوی در این سند توجه شود. نهاد‌های مختلف کشور باید کمک‌و همکاری کنند و ستاد علم و فناوری شورا با مجموعه‌های مختلف در تعامل هستند و سند را پیگیری می‌کنند و امتیاز سند این‌است که موضوع محور است یکی از راه‌های رشد دانشگاه این است که دانشکده موضوع محور داشته باشیم.