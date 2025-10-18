به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی، همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور جمعی از شهروندان سلماس در مسیر کمربندی ارتش برگزار شد. در این همایش، شرکت‌کنندگان از گروه‌های مختلف سنی با شور و نشاط فراوان، مسیر حدود یک کیلومتری را طی کردند و لحظاتی مفرح و پرانرژی را سپری کردند.

پس از پایان پیاده‌روی، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی، جوایزی به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهدا شد. این همایش با هدف ترویج سبک زندگی سالم، ایجاد نشاط و شادی در بین خانواده‌ها و همچنین تقویت روحیه همکاری و همبستگی اجتماعی برگزار گردید.

مسئولان برگزاری برنامه اعلام کردند که چنین همایش‌هایی علاوه بر ایجاد فرصت برای ورزش و تحرک، زمینه‌ای مناسب برای تعامل خانوادگی و فرهنگی نیز فراهم می‌آورد و تلاش دارند این نوع برنامه‌ها را به صورت مستمر برگزار کنند.