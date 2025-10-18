شهروند خبرنگار
کد خبر:
۵۵۹۹۵۳۸
تاریخ انتشار:
۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
بهره برداری از سقاخانه وقفی در لنده
به همت خانواده نوع دوست کاظمی سقاخانه وقفی با هزینه ۱۱ میلیارد ریال در لنده به بهره برداری رسید.
<div id="video-display-embed-code_55406518"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5599538/55406518?width=600&height=350"></script></div>
