اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در بازدید از شهرک صنعتی بزرگ شیراز مشکلات تولیدکنندگان را بررسی و پیگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این سفر دو روزه که به دعوت قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، اعضا از ۱۵ کارخانه تولیدی و صنایع بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتها، توانمندیها و چالشهای پیشروی صنعتگران قرار گرفتند.
قادری گفت: سفر اعضای کمیسیون به شیراز علاوه بر آشنای با مشکلات تولید و نواقص قانون، در تصمیم گیریهای کلان و قانون گذاری بسیار مفید است و میتواند چرخ تولید را روانتر از قبل به حرکت درآورد.
در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به مساحت هزار و ۱۹۰ هکتار، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد بهرهبردار با اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر فعالیت میکنند و این شهرک بهعنوان مهمترین قطب تولید و صنعت استان فارس شناخته میشود.