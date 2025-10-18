آتش‌سوزی در خط لوله گاز شهرستان میاندوآب که صبح امروز در محدوده میدان عاشورا رخ داد، با حضور به‌موقع نیرو‌های اداره گاز مهار و پس از انجام تعمیرات لازم، جریان گاز دوباره برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهمن مختاری، رئیس اداره گاز شهرستان میاندوآب در تشریح این حادثه گفت: حادثه در پی آتش‌زدن زباله‌ها در نزدیکی مسیر لوله گاز رخ داد که حرارت ناشی از آن باعث نفوذ شعله به لوله پلی‌اتیلن و بروز آتش‌سوزی شد.

وی افزود: پرسنل گاز بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و با بستن سریع شیر‌های جریان، از گسترش حریق جلوگیری کردند. پس از اطفای کامل آتش، تعمیرات اضطراری انجام و جریان گاز به حالت عادی بازگشت.

مختاری با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشت، اظهار کرد: از شهروندان تقاضا داریم از آتش‌زدن زباله‌ها در مجاورت مسیر خطوط گاز خودداری کنند، زیرا این اقدام می‌تواند خطرات جدی به‌همراه داشته باشد.

وی همچنین از همکاری نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی در کنترل سریع حادثه قدردانی کرد.