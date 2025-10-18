مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، با افتتاح ۲۸ خانه جوان جدید، ظرفیت این مراکز به عنوان پاتوق‌های اصلی فرهنگی و اجتماعی برای نسل جوان افزایش یابد.

روح الله اسدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در حال حاضر، ۹۳ خانه جوان دولتی در کشور فعال هستند و ۹۰ خانه نیز در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: به علت حمایت‌های شرکت‌های نفت و پتروشیمی، بیشترین تعداد خانه‌های جوان در استان بوشهر و مناطق جنوبی کشور مستقر شده‌اند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: این مراکز به عنوان «پاتوق فرهنگی جوانان» شناخته شده و فعالیت‌های متنوعی را پوشش می‌دهند.

اسدی ادامه داد: این فعالیت‌ها شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و همچنین ایجاد فضا‌هایی خلاقانه مانند «بلک باکس» برای اجرای تئاتر، موسیقی و برنامه‌های هنری دیگر است.