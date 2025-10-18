به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این پویش با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و نقش هر فرد در قطع زنجیره انتقال بیماری، از تمامی شهروندان دعوت می‌کند تا با مشارکت فعال، گامی مؤثر در جهت پایان دادن به سل بردارند.

زهرا نهبندانی افزود: در این طرح، هر فردی که پیام‌های آموزشی مرتبط با بیماری سل را دریافت می‌کند، موظف است آن را به یک نفر دیگر از اعضای خانواده، دوستان یا همکاران خود انتقال دهد.

وی گفت: پیام‌های کلیدی این پویش عبارت‌اند از:بیماری سل هنوز در همه استان‌های کشور وجود دارد و همچنان یکی از اولویت‌های مهم بهداشتی محسوب می‌شود، بیماری سل، برخلاف تصور عمومی، سال‌هاست که به‌طور کامل قابل درمان است، نشانه اصلی ابتلا به سل ریوی، سرفه طول‌کشیده بیش از دو هفته است و در صورت وجود این علامت باید به احتمال سل توجه شود.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:تشخیص و درمان سل در تمام مراکز بهداشتی کشور رایگان است.ما می‌توانیم با تعهد، سرمایه‌گذاری و اقدام مؤثر، به سل پایان دهیم.