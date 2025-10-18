به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بیستمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه با هدف معرفی و تجلیل از دستگاه‌های برتر اجرایی استان با حضور دکتر رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه در حال برگزاری است.

در این جشنواره که نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونان استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعضای شورای اداری استان نیز حضور دارند، از مدیران دستگاه‌های اجرایی برتر استان تجلیل می‌شود.

این مراسم به صورت زنده از شبکه خبر و شبکه استانی زاگرس پخش شد.