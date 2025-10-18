پخش زنده
امروز: -
با هدف سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و پشتیبانی از واحدهای اقتصادی فعال، با ورود مؤثر دستگاه قضایی، از تعطیلی بزرگترین کارگاه ریختهگری استان کرمان در شهرستان زرند جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا صفاری رئیس دادگستری شهرستان زرند، در تشریح جزئیات این اقدام، گفت: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن قطعات صنعتی، از طرحهای مهم اقتصادی استان محسوب میشود و میتواند زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر از نیروهای بومی را فراهم کند.
وی افزود: این کارگاه در آستانه بهرهبرداری بهدلیل تشکیل یک پرونده قضایی در معرض تعطیلی قرار گرفته بود، اما با بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع و با هدف صیانت از تولید و سرمایهگذاری سالم، تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شد تا فعالیت این واحد صنعتی تداوم یابد.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به سیاست قوه قضاییه در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: اجرای قانون اصل خدشهناپذیر دستگاه قضایی است، اما تصمیمها باید بهگونهای اتخاذ شود که مانعی بر سر راه فعالیتهای مولد و اشتغالزا ایجاد نکند و در عین حال حقوق همه طرفها نیز رعایت شود.
صفاری ادامه داد: جلوگیری از تعطیلی این واحد صنعتی علاوه بر حفظ سرمایهگذاری انجامشده، از رکود اقتصادی در شهرستان و خروج سرمایه جلوگیری کرده و زمینه بهرهبرداری از طرحی را فراهم کرده است که میتواند نقشی مؤثر در تأمین قطعات صنعتی، اشتغالزایی نیروهای بومی و توسعه زیرساختهای صنعتی منطقه داشته باشد.